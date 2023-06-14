В московском дворе сняли на видео битву «Дунканов Маклаудов» на мечах

«Дунканы Маклауды», «Толкиенисты вернулись», «О, горец! В живых должен остаться только один», «Да, это бессмертные встретились! Вон и Маклауд Дункан», «Ничего необычного, все нормально», — прокомментировали увиденное юзеры.

На кадрах два человека фехтуют. Еще двое стоят рядом и смотрят на происходящее.

Ранее поединок рыцарей в доспехах в центре Москвы попал на видео.