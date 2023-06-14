16:49, 14 июня 2023
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В московском дворе сняли на видео битву «Дунканов Маклаудов» на мечах
Драка на мечах в московском дворе попала на видео.
Кадр: Telegram-канал «Топ СВАО г. Москвы»
Дуэль на мечах устроили в московском дворе двое молодых людей. Битва попала на видео, опубликованное в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Сразу несколько пользователей сети сравнили их с героем канадско-французского фильма «Горец» и одноименного телесериала с Дунканом Маклаудом.
«Дунканы Маклауды», «Толкиенисты вернулись», «О, горец! В живых должен остаться только один», «Да, это бессмертные встретились! Вон и Маклауд Дункан», «Ничего необычного, все нормально», — прокомментировали увиденное юзеры.
На кадрах два человека фехтуют. Еще двое стоят рядом и смотрят на происходящее.
Ранее поединок рыцарей в доспехах в центре Москвы попал на видео.