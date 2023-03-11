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03:35, 11 марта 2023
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Поединок рыцарей в центре Москвы попало на видео

Поединок москвичей в костюмах рыцарей попал на видео.

Поединок рыцарей в центре Москвы попало на видео
Кадр: Группа «Москва с огоньком» во «ВКонтакте»

Видео поединка москвичей в костюмах средневековых рыцарей попало на видео, ролик опубликовали в группе «Москва с огоньком» социальной сети «ВКонтакте». Игровое сражение состоялось в центре столицы, на Патриарших прудах.

На видео запечатлен поединок двух человек в доспехах. Они бились мечами и прикрывались щитами. В результате один рыцарь был «побежден»: он упал на уличную плитку.

«Девчонки, разбирайте! Рыцари!», «Парковку для лошади не поделили?», «Проходят собеседование к Дейенерис Таргариен (персонаж сериалов "Игра Престолов" и "Дом драконов", — прим. "Мосленты")», «Дом Старков против дома Ланнистеров», «Им психолог сказал: "Вспомните, кого вы ненавидите, и избивайте его"», «Битва за Патриаршие пруды», «Ледовое побоище 2.0», «Поединок за бутылку водки», — прокомментировали происходящее юзеры.

Ранее москвич устроил рукопашный «бой со снегом» и попал на видео. В ролике, снятом из остановившейся на светофоре машины, запечатлен пешеход. Во время ожидания зеленого сигнала светофора мужчина решил размяться и отработать элементы рукопашного боя.

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