Поединок рыцарей в центре Москвы попало на видео

Видео поединка москвичей в костюмах средневековых рыцарей попало на видео, ролик опубликовали в группе «Москва с огоньком» социальной сети «ВКонтакте». Игровое сражение состоялось в центре столицы, на Патриарших прудах.

На видео запечатлен поединок двух человек в доспехах. Они бились мечами и прикрывались щитами. В результате один рыцарь был «побежден»: он упал на уличную плитку.