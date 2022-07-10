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Известный бизнесмен высказался об определении «москвич»

Известный бизнесмен высказался об определении «москвич»
Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Известный российский художник, декоратор, бизнесмен, московский ресторатор, почетный член Российской академии художеств Андрей Деллос высказался об определении «москвич». В интервью «Москвич Mag» он назвал москвичей «замотанными», «индивидуалистами», но при этом очень «теплыми» людьми.

«Москвич — характер совершенно неуловимый. В одной фразе все черты не перечислишь. Москвичи — это моя среда <…> Одна потрясающая старушка-француженка сказала, что мы в Москве как бутоны роз: все такие закрытые, но если взять в руки, то, почувствовав тепло, мы сразу раскрываемся в прекрасную розу», — рассказал Деллос.

Он признался, что сначала, услышав такое определение, долго смеялся, однако потом понял, что женщина была права. «Если немножко отогреть, москвичи — лучше не бывает», — считает он.

Ранее известная поэтесса Лариса Рубальская назвала отличительное качество москвичей.

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