Известная поэтесса назвала отличительное качество москвичей

Известная советская и российская поэтесса, автор текстов песен, переводчица, член Союза писателей Москвы Лариса Рубальская назвала отличительную черту москвичей. Своими наблюдениями она поделилась с «Москвич Mag».

Женщина считает, что москвич — это не только житель столицы, но и целая национальность. Она объяснила, что каждый раз, знакомясь с новым человеком, она задает ему вопрос: «А ты москвич?» Если же человек отвечает отрицательно, Рубальская по диалекту, разговору и речи понимает, откуда ее собеседник.

«Москвичи — особенные люди, правда. О многом говорит, как они говорят, — как складывают слова, какие употребляют. Мои питерские знакомые рассказывают все длинно, издалека — я очень не люблю такие пространные речи», — отметила она.

Ранее об отличиях москвичей от жителей Санкт-Петербурга рассказала известная российская актриса Полина Ауг.