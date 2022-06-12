Известная бизнесвумен раскритиковала Москву времен СССР

Известная российская бизнесвумен, общественный деятель и издатель Ирина Прохорова в интервью «Москвич Mag» раскритиковала столицу времен СССР. По ее словам, советская Москва была серым и неприветливым местом.

«Молодому поколению довольно трудно объяснить, каким бесприютным и враждебным для человека местом был советский город, где отсутствовала инфраструктура городской жизни, которая сейчас считается нормой: кафе, торгово-развлекательные центры, галереи, магазины, музейные и культурные площадки, прогулочные места», — объяснила свою неприязнь Прохорова.

Гуманизация Москвы, по ее мнению, произошла в постсоветскую эпоху. Тогда город стал учитывать потребности жителей и их комфорт. «Как бы мы несправедливо ни ругали городские власти, но контраст современной Москвы, по сравнению с ее обликом моей юности, просто разительный», — отметила бизнесвумен.

Прохорова рассказала, что сигналом перемен для нее стало появление ярких цветов в городском пространстве. Она вспомнила, что в Москве после распада СССР появились разноцветные фасады домов, автомобили и пеструю рекламу.

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