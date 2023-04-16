Благодатный огонь в самолете Москва — Санкт-Петербург попал на видео

В столицу огонь, сошедший в Пасхальную ночь в Храме Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был доставлен делегацией во главе с епископом Зарайским Константином и председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимиром Якуниным. В Храм Христа Спасителя в центре столицы он был принесен только к концу литургии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвав ежегодные усилия Фонда в этом направлении подвигом.

Ранее москвичей с Пасхой поздравил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он пожелал горожанам здоровья.