Собянин поздравил москвичей с Пасхой

С Христовым Воскресением поздравил жителей Москвы столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале 16 апреля.

Градоначальник отметил, что в Пасху люди особенно испытывают желание делать добрые дела, проявлять отзывчивость и чуткость. Всем горожанам он пожелал праздничного настроения и здоровья, а также пригласил всей желающих стать гостями фестиваля «Пасхальный дар».

В рамках мероприятия для столичных жителей подготовили различные тематические мастер-классы, выставки и многое другое.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Пасхальный дар» москвичей научат красить яйца, сделать праздничную открытку и испечь кулич.