Люди
18:15, 13 марта 2023
1 мин.

Вышедший из комы мужчина стал организатором благотворительных перевозок в Москве

Оказавшийся в Москве без средств мужчина из Ингушетии решил бесплатно помогать людям.

Вышедший из комы мужчина стал организатором благотворительных перевозок в Москве
Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Родившийся в Ингушетии Ахмед Садакиев попал в сложную жизненную ситуацию и едва не умер в московской больнице, куда попал в состоянии комы. После этого мужчина решил стать волонтером и теперь бесплатно помогает добраться от аэропорта к больнице людям, прилетающим в столицу на лечение, пишет Mash Gor.

Мужчина работал проводником и в один из рейсов сломал руку. После выписки из больницы у него не оказалось средств к существованию: не было ни жилья, ни денег. Он ночевал на вокзале, а через пять дней вновь оказался в больнице, но уже с голодным обмороком, обернувшимся трехдневной комой.

После выписки он решил помогать людям. Для начала он нашел подработку, арендовал машину, а сейчас уже активно ведет соцсети и, общаясь с подписчиками, призывает их быть добрее к окружающим и помогать нуждающимся.

Более 300
благотворительных рейсов

совершил Садакиев

Сейчас на счету Садакиева около 300 благотворительных рейсов. Мужчина мечтает открыть благотворительный фонд, который обеспечит больным перевозку и жилье.

Ранее стало известно о миллиардных пожертвованиях москвичей на строительство церквей.

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