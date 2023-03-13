Вышедший из комы мужчина стал организатором благотворительных перевозок в Москве

Мужчина работал проводником и в один из рейсов сломал руку. После выписки из больницы у него не оказалось средств к существованию: не было ни жилья, ни денег. Он ночевал на вокзале, а через пять дней вновь оказался в больнице, но уже с голодным обмороком, обернувшимся трехдневной комой.

После выписки он решил помогать людям. Для начала он нашел подработку, арендовал машину, а сейчас уже активно ведет соцсети и, общаясь с подписчиками, призывает их быть добрее к окружающим и помогать нуждающимся.