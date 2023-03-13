Вышедший из комы мужчина стал организатором благотворительных перевозок в Москве
Оказавшийся в Москве без средств мужчина из Ингушетии решил бесплатно помогать людям.
Родившийся в Ингушетии Ахмед Садакиев попал в сложную жизненную ситуацию и едва не умер в московской больнице, куда попал в состоянии комы. После этого мужчина решил стать волонтером и теперь бесплатно помогает добраться от аэропорта к больнице людям, прилетающим в столицу на лечение, пишет Mash Gor.
Мужчина работал проводником и в один из рейсов сломал руку. После выписки из больницы у него не оказалось средств к существованию: не было ни жилья, ни денег. Он ночевал на вокзале, а через пять дней вновь оказался в больнице, но уже с голодным обмороком, обернувшимся трехдневной комой.
После выписки он решил помогать людям. Для начала он нашел подработку, арендовал машину, а сейчас уже активно ведет соцсети и, общаясь с подписчиками, призывает их быть добрее к окружающим и помогать нуждающимся.
совершил Садакиев
Сейчас на счету Садакиева около 300 благотворительных рейсов. Мужчина мечтает открыть благотворительный фонд, который обеспечит больным перевозку и жилье.
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