54-летняя Эвелина Бледанс показала фото без одежды

54-летняя телеведущая Эвелина Бледанс показала себя без одежды. Фотографию в стиле ню она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Откровенную фотосессию знаменитость провела в честь своего дня рождения, который она отмечает 5 апреля. «Вселенная, благодарю! Я родилась! Любите меня сегодня выше неба», — написала она.

Бледанс опубликовала снимок, сделанный на одном из пляжей популярного курорта Таиланда, Пхукета. Она позировала обнаженной, лежа на песке.

«Отличные формы, но уже поздновато», «Сын растет, стыдно видеть мать голую», «С ума все сошли, голыми валяются и не знают, как привлечь к себе внимание. Прям как [балерина Анастасия] Волочкова», «Что с женщинами в этом возрасте происходит? Климакс голову сносит», «Потеряла всякую совесть», «Подруга Волочковой и [актера Никиты] Джигурды», — раскритиковали телеведущую подписчики.

Но не все пользователи сети отнеслись к откровенным снимкам негативно. Поклонники восхитились образом знаменитости. «Всем бы так выглядеть за 50», «Красотка. С таких женщин беру пример», «Шикарная женщина», «Великолепная, очень женственная, фигура потрясающая», «Очень красивая женщина. Огонь», «Прямо из пены морской. Афродита», — написали фолловеры.

Ранее Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике.