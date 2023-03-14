17:02, 14 марта 2023
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53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике
Телеведущая Эвелина Бледанс сфотографировалась в купальнике на пляже Абу-Даби.
Фото: @bledans
Фигуру в купальнике показала 53-летняя телеведущая Эвелина Бледанс в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда сфотографировалась на пляже пятизвездочного отеля в эмирате Абу-Даби.
На снимке Бледанс в синем раздельном купальнике и с распущенными волосами сидит спиной к камере на сап-борде на берегу Персидского залива.
Ранее стало известно, что Бледанс с сыном улетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. «В Дубае сейчас столько всего интересного! И далеко не только пляжный отдых…Нам здесь очень нравится», — поделилась впечатлениями телеведущая.