12:25, 08 марта 2023
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Эвелина Бледанс с сыном улетела из России
Эвелина Бледанс вместе с сыном улетела из России на отдых в Дубай.
Скриншот: @bledans
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс с сыном улетела из России. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Телеведущая отдыхает с ребенком в Объединенных Арабских Эмиратах.
«В Дубае сейчас столько всего интересного! И далеко не только пляжный отдых…Нам здесь очень нравится», — рассказала подписчикам телеведущая.
Ранее стало известно, что телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова улетела из Москвы без новорожденной дочери. Ребенка она оставила с няней.