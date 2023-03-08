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12:25, 08 марта 2023
1 мин.

Эвелина Бледанс с сыном улетела из России

Эвелина Бледанс вместе с сыном улетела из России на отдых в Дубай.

Эвелина Бледанс с сыном улетела из России
Скриншот: @bledans

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс с сыном улетела из России. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Телеведущая отдыхает с ребенком в Объединенных Арабских Эмиратах.

«В Дубае сейчас столько всего интересного! И далеко не только пляжный отдых…Нам здесь очень нравится», — рассказала подписчикам телеведущая.

Ранее стало известно, что телеведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова улетела из Москвы без новорожденной дочери. Ребенка она оставила с няней.

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