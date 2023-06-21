Елена Блиновская рассказала о жизни под домашним арестом

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская призналась, что ей плохо в особняке под домашним арестом. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом она рассказала на заседании в суде, где решался вопрос о продлении ей меры пресечения по уголовному делу о неуплате налогов.

По словам Блиновской, ей плохо находиться взаперти. Блогера расстроило, что она не смогла прийти на выпускной к сыну, посетить утренники младших детей и сделать операцию. Кроме того, знаменитость обратилась к судье с просьбой разрешить ей выгуливать собаку и ходить в церковь. После своих слов она расплакалась.

«Пресненский районный суд продлил Елене Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июля 2023 года», — сообщает столичная Прокуратура.

Ранее Елена Блиновская не явилась в суд в Москве.