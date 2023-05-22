Елена Блиновская не явилась в суд в Москве

Сославшись на плохое самочувствие, блогер Елена Блиновская не явилась в столичный суд. Об этом сообщил корреспондент агентства «Москва» из Мосгорсуда.

В суде должны были рассмотреть жалобу Блиновской на домашний арест, уточнил источник. Позднее прокуратура сообщила, что Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда о домашнем аресте блогера.

Ранее в отношении Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей. Блогера задержали при попытке выехать из России. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня 2023 года. Блиновской также запретили пользоваться интернетом.