Елена Блиновская попала в реанимацию

Популярный блогер Елена Блиновская сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что попала в реанимацию. Она опубликовала фотографии, сделанные в машине скорой помощи и больничной палате.

«Сегодня я лежу... По всему городу с мигалками под капельницей прокатилась», — написала Блиновская. Позднее она сообщила, что находится в реанимации.

Блогер не стала раскрывать причину госпитализации. «Когда скажу, многие будут смеяться. Такое бывало у всех, просто не до реанимации», — отметила Блиновская.

Утром субботы, 14 января, знаменитость сообщила, что ее выписывают из медучреждения. «Я домой, все хорошо», — написала она.

Ранее пасынка музыканта Лигалайза, рэпера Жака Энтони госпитализировали после аварии на квадроцикле в Подмосковье. «Он снимал что-то для себя, решил сделать жесткий трюк и по ходу врезался в дерево», — сообщил друг исполнителя (https://moslenta.ru/news/lyudi/repera-gospitalizirovali-14-01-2023.htm).