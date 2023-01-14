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11:08, 14 января 2023
1 мин.

Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «112»

Пасынок музыканта Лигалайза, популярный российский рэпер Жак-Энтони попал в ДТП на квадроцикле в Подмосковье. Видео из Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), снятым одним из друзей исполнителя, поделился Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как рэпера на носилках несут в машину скорой помощи. «Жак пригласил меня покататься на квадроциклах. Он снимал что-то для себя, решил сделать жесткий трюк и походу врезался в дерево», — сообщил приятель Жака-Энтони.

Ранее в Москве госпитализировали актрису Елену Проклову. У нее диагностировали сложный перелом ноги.

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