Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП в Подмосковье

На кадрах видно, как рэпера на носилках несут в машину скорой помощи. «Жак пригласил меня покататься на квадроциклах. Он снимал что-то для себя, решил сделать жесткий трюк и походу врезался в дерево», — сообщил приятель Жака-Энтони.

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