Валерию Чекалину обвинили в уклонении от налогов на сотни миллионов

Уголовное дело по факту уклонения от налогов и пособничестве в этом возбуждено в отношении российской спортсменки, актрисы, блогера Валерии Чекалиной и ее мужа Артема, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. Сумма недоимок превысила 300 миллионов рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены неотложные обыски по месту проживания фигурантов», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, ИП Чекалина применяла в бизнесе упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. Но с июля 2020 года по июль 2022 года она получила от проведения фитнес марафонов существенно больший доход она раздробила его между мужем и другими родственниками.

«Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей», — сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 198 («Уклонение от уплаты налогов с физического лица» и части 5 статьи 33 — части 2 статьи 198 («Пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица»). Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось о визите полицейских к родственникам певца SHAMAN по месту его регистрации в Туле — его песню «Я русский» проверяют на предмет экстремизма