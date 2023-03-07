Блогер-миллионер раскрыл сумму заработка

Сумму заработка раскрыл в интервью журналистке Ксении Собчак известный блогер-миллионер Николай Соболев.

Бизнесмен отметил, что его ежемесячный доход составляет около 1-1,5 миллиона рублей. При этом стоимость интеграции у него достигает 600-700 тысяч рублей. Соболев уточнил, что получает «небольшие деньги» по меркам блогеров.

Однако, по словам Соболева, случается, что месячный заработок не достигает миллиона, поскольку «после начала спецоперации большое количество рекламодателей отвернулось».

Ранее было названо имя заработавшей 13 миллионов рублей за год 20-летней москвички.