Блогер оценила большую часть аудитории сайтов знакомств

Большую часть аудитории сайтов знакомств оценила в беседе с «Мослентой» опытный пользователь дейтинг-сервисов, блогер из Москвы Ксения. Она назвала их скучными.

По мнению блогера, такие люди задают банальные вопросы во время общения, не пытаются узнать своего собеседника и так же почти ничего не рассказывают о себе. Обычно после нескольких вопросов они уже предлагают встретиться в живую. Ксения считает, что у таких пользователей не хватает осознанности для общения онлайн.

При этом, по ее словам, интересных людей там тоже можно встретить. «Но, признаться честно, большинство из тех классных мужчин, например, которых видела я, либо недавно приехали сюда, либо только что с кем-то расстались», — пояснила она.

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