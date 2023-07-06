Пользовательница Tinder раскрыла отношение окружающих к приложению для знакомств

Отношение окружающих к приложению для знакомств раскрыла в беседе с «Мослентой» пользовательница Tinder, нашедшая таким способом мужа Валерия. Она заявила о несерьезном отношении знакомых к приложению.

«Мне кажется, что в большинстве своем люди несерьезно относятся к использованию приложений для знакомств. Когда говоришь, что общаешься с кем-то в Tinder, в ответ получаешь насмешки. Ну да, какие-то переписки, какой-то флирт. Разве это по-взрослому? », — сказала москвичка.

Собеседница «Мосленты» отметила, что сама зарегистрировалась Tinder по совету знакомого. Но ей управлял интерес, а не стремление найти любовь. Тогда как ее будущего мужа Алексея интересовало общение для секса на одну ночь.

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