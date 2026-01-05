После процедур в одной из московских частных клиник умерла пациентка. Об этом проинформировал столичный главк СК в Telegram-канале.

По версии следствия, 4 января этого года в клинике, расположенной в Токмаковом переулке в центре города, после проведения процедур самочувствие девушки резко ухудшилось. Ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

По данным прокуратуры, речь идет о 38-летней пациентке. В свою очередь, Telegram-канал Shot пишет, что ей оказалась bpdtcnysq блогер Юлия Бурцева. Девушке стало плохо во время процедуры по увеличению ягодиц. Как указал Telegram-канал «112», Бурцева постоянно проживала с семьей в Италии и недавно приехала в Москву.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

