Популярная блогерша пришла с ножом в ресторан «Вкусно — и точка» в Москве

На кадрах видно, как 18-летняя девушка зашла в заведение с ножом в руке и сообщила охраннику, что собирается зарезать знакомого. После этого она выбежала из ресторана.

В полицию обратились подписчики Финесс, которых обеспокоили последние публикации блогерши в соцсети. Девушку задержали. Она также опубликовала видео, где нецензурно выражается в адрес правоохранителя. Установлено, что Максимовская находилась под действием наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее после передозировки наркотиками в Москве госпитализировали знакомого Финесс, рэпера Пашу Техника. По данным СМИ, перед попаданием в медучреждение он проводил с ней время.