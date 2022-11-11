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12:48, 11 ноября 2022
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Популярная блогерша пришла с ножом в ресторан «Вкусно — и точка» в Москве

Популярная блогерша пришла с ножом в ресторан «Вкусно — и точка» в Москве
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С ножом пришла в столичный ресторан «Вкусно — и точка» популярная треш-блогерша Юля Финесс (Юлия Максимовская). Видео с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как 18-летняя девушка зашла в заведение с ножом в руке и сообщила охраннику, что собирается зарезать знакомого. После этого она выбежала из ресторана.

В полицию обратились подписчики Финесс, которых обеспокоили последние публикации блогерши в соцсети. Девушку задержали. Она также опубликовала видео, где нецензурно выражается в адрес правоохранителя. Установлено, что Максимовская находилась под действием наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Ранее после передозировки наркотиками в Москве госпитализировали знакомого Финесс, рэпера Пашу Техника. По данным СМИ, перед попаданием в медучреждение он проводил с ней время.

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