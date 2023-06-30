Кинолог перечислил порядок действий при обнаружении блох у собаки

Порядок действий при обнаружении блох у собаки перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он предупредил, что укусы блох могут вызвать у питомца анемию, сильный зуд, заражение глистами, выпадение шерсти и другие, даже смертельно опасные последствия.

«Особенно опасно заражение блохами для пожилых собак и щенков: их организм может сильно истощиться, что в некоторых случаях доходит до летальных исходов», — заявил эксперт.

По словам кинолога, заразиться паразитами питомец может практически везде и в любой сезон: на улице, в подъезде, при общении с другими животными. Хозяин даже может случайно принести этих паразитов на обуви по возвращении домой.

Среди симптомов заражения он назвал чесотку у животного, его попытки выкусить что-то в шерсти, беспокойство и наличие яиц насекомого в шерсти.

«При обнаружении блох нужно тщательно вычесать и помыть питомца, используя специальный шампунь против блох. Как правило, собаку нужно будет помыть несколько раз через короткий промежуток времени. На упаковке внимательно прочитайте инструкцию и строго ей следуйте. После этого обработайте собаку препаратом против блох: это могут быть капли на холку, спреи, ошейник», — сказал он.

Далее следует обработать предметы, на которых могут остаться блохи: подстилка, коврики, тканевые покрытия, переноска. Лучше всего все тканевые предметы заменить на новые, но если такой возможности нет, постирать их при высокой температуре и обработать средством от паразитов. Кроме того, кинолог посоветовал провести влажную уборку в квартире.

Ранее были названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни.