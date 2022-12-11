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01:29, 11 декабря 2022
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Названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни

Названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни
Фото: Bruce Warrington / Unsplash

Опасные болезни, которыми собаки могут заразиться от других животных, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт предупредил, что заражение может произойти не только при непосредственном контакте, но и через общие бытовые предметы или игрушки, а также воздушно-капельным путем.

«Есть и особо опасные заболевания, которые могут передаться от собаки к человеку: это бешенство и лептоспироз. Поэтому следует быть особенно внимательными к состоянию здоровья животного», — объяснил он.

Голубев уточнил, что лептоспироз — это заболевание, вызванное бактерией Лептоспира. Заражение происходит контактно, через пищу или через насекомых. Из симптомов: рвота, диарея, вялость, потеря веса и аппетита, анемия, поражение всех внутренних органов.

«Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, которое передается через укус или контакт со слюной инфицированного животного. Вызывает поражение центральной нервной системы. Проявляется свето/водобоязнью, агрессией, саливацией, параличом гортани», — предупредил Голубев.

Кинолог добавил, что кожные заболевания, как правило, передаются контактным путем. Для передачи паразитов достаточно просто тесной игры двух животных. А вирусные заболевания (например, вирусный паппиломатоз) обычно передаются контактным путем через мелкие ранки и трещины на коже.

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Из передающихся от животного к животному кожных заболеваний выделяют:

  • Блошиная инвазия, власоеды — это паразитарное поражение насекомыми. Может привести к тяжелому воспалению кожи и анемии, сделать собаку переносчиком многих вирусных заболеваний;

  • Демодекоз, саркоптоз — паразитарное заболевание клещами;

  • Трихофития (стригущий лишай), микроспория — инфекционное заболевание, вызванное грибком. Поражает кожу, вызывая зуд, покраснение, облысение круглой формы с четко очерченными границами, чешуйки на коже. Может даже привести к гнойному воспалению;

  • Вирусный паппиломатоз — поражение кожи и слизистой оболочки папилломами (бородавками), вызывает неприятный запах изо рта, затруднённое глотание, папилломы (доброкачественные).

Поражающие репродуктивную систему:

  • Бруцеллез — инфекционное заболевание, вызванное бактериями вида Brucella canis. Пути проникновения преимущественно ЖКТ (поедание заражённых продуктов), воздушно-капельный и половой. Поражает половую систему собак;

  • Трансмиссивная венерическая саркома — онкопатология передается только от собак к собакам. Поражает половые органы, ротовую и носовую полость, появляются гемморагии на слизистых и новообразования;

  • Гонококковый уретрит — бактериальное поражение уретры, в основном после случки собак. Проявляется уретритами, болезненным мочеиспусканием.

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Респираторные:

  • Герпес вирус, микоплазмоз, хламидиоз. Влияют на репродуктивную систему;

  • Парагрипп, аденовирус тип II, бордателла бронхисептика. Вызывают поражение дыхательной системы;

  • Аденовирус тип I — инфекционный гепатит. Поражение миндалин, ЖКТ;

  • Коронавирус — температура, кашель, риниты;

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Болезни ЖКТ:

  • Парвовирус — выделяется с фекалиями, мочой, рвотными массами больных собак. Передаётся контактно, а также насекомыми (блохи, власоеды);

  • Коронавирус (кишечная форма) — передается контактно, вызывает поражение желудочно-кишечного тракта, рвоты, диареи.

  • Чума — опасное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельными путем. Вызывает лихорадку, конъюнктивит, поражение респираторной системы и желудочно- кишечного тракта, кожи и центральной нервной системы.

  • Глистная инвазия — поражение гельминтами;

  • Простейшие — лямблии, цистоизоспоры. Вызывают поражение ЖКТ.

Чтобы избежать проблем со здоровьем животного, достаточно проводить сезонную вакцинацию, обрабатывать собаку от паразитов, следить за рационом и вовремя ограждать питомца от контакта с больными животными, порекомендовал Голубев.

Ранее Голубев рассказал, нужны ли собакам аптечные витамины. По его словам, бездумная добавка витаминов в рацион животного может быть опасна для здоровья питомца.

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