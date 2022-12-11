Названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни
Опасные болезни, которыми собаки могут заразиться от других животных, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт предупредил, что заражение может произойти не только при непосредственном контакте, но и через общие бытовые предметы или игрушки, а также воздушно-капельным путем.
«Есть и особо опасные заболевания, которые могут передаться от собаки к человеку: это бешенство и лептоспироз. Поэтому следует быть особенно внимательными к состоянию здоровья животного», — объяснил он.
Голубев уточнил, что лептоспироз — это заболевание, вызванное бактерией Лептоспира. Заражение происходит контактно, через пищу или через насекомых. Из симптомов: рвота, диарея, вялость, потеря веса и аппетита, анемия, поражение всех внутренних органов.
«Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, которое передается через укус или контакт со слюной инфицированного животного. Вызывает поражение центральной нервной системы. Проявляется свето/водобоязнью, агрессией, саливацией, параличом гортани», — предупредил Голубев.
Кинолог добавил, что кожные заболевания, как правило, передаются контактным путем. Для передачи паразитов достаточно просто тесной игры двух животных. А вирусные заболевания (например, вирусный паппиломатоз) обычно передаются контактным путем через мелкие ранки и трещины на коже.
Из передающихся от животного к животному кожных заболеваний выделяют:
Блошиная инвазия, власоеды — это паразитарное поражение насекомыми. Может привести к тяжелому воспалению кожи и анемии, сделать собаку переносчиком многих вирусных заболеваний;
Демодекоз, саркоптоз — паразитарное заболевание клещами;
Трихофития (стригущий лишай), микроспория — инфекционное заболевание, вызванное грибком. Поражает кожу, вызывая зуд, покраснение, облысение круглой формы с четко очерченными границами, чешуйки на коже. Может даже привести к гнойному воспалению;
Вирусный паппиломатоз — поражение кожи и слизистой оболочки папилломами (бородавками), вызывает неприятный запах изо рта, затруднённое глотание, папилломы (доброкачественные).
Поражающие репродуктивную систему:
Бруцеллез — инфекционное заболевание, вызванное бактериями вида Brucella canis. Пути проникновения преимущественно ЖКТ (поедание заражённых продуктов), воздушно-капельный и половой. Поражает половую систему собак;
Трансмиссивная венерическая саркома — онкопатология передается только от собак к собакам. Поражает половые органы, ротовую и носовую полость, появляются гемморагии на слизистых и новообразования;
Гонококковый уретрит — бактериальное поражение уретры, в основном после случки собак. Проявляется уретритами, болезненным мочеиспусканием.
Респираторные:
Герпес вирус, микоплазмоз, хламидиоз. Влияют на репродуктивную систему;
Парагрипп, аденовирус тип II, бордателла бронхисептика. Вызывают поражение дыхательной системы;
Аденовирус тип I — инфекционный гепатит. Поражение миндалин, ЖКТ;
Коронавирус — температура, кашель, риниты;
Болезни ЖКТ:
Парвовирус — выделяется с фекалиями, мочой, рвотными массами больных собак. Передаётся контактно, а также насекомыми (блохи, власоеды);
Коронавирус (кишечная форма) — передается контактно, вызывает поражение желудочно-кишечного тракта, рвоты, диареи.
Чума — опасное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельными путем. Вызывает лихорадку, конъюнктивит, поражение респираторной системы и желудочно- кишечного тракта, кожи и центральной нервной системы.
Глистная инвазия — поражение гельминтами;
Простейшие — лямблии, цистоизоспоры. Вызывают поражение ЖКТ.
Чтобы избежать проблем со здоровьем животного, достаточно проводить сезонную вакцинацию, обрабатывать собаку от паразитов, следить за рационом и вовремя ограждать питомца от контакта с больными животными, порекомендовал Голубев.
Ранее Голубев рассказал, нужны ли собакам аптечные витамины. По его словам, бездумная добавка витаминов в рацион животного может быть опасна для здоровья питомца.