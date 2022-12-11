Названы передающиеся собаке от других животных опасные болезни

Опасные болезни, которыми собаки могут заразиться от других животных, назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт предупредил, что заражение может произойти не только при непосредственном контакте, но и через общие бытовые предметы или игрушки, а также воздушно-капельным путем.