Названы самые популярные у россиян блюда на рождественском столе

Самые популярные у жителей России блюда на рождественском столе назвали участники опроса сервиса SuperJob, результаты которого оказались в распоряжении агентства РИА Новости.

Накрыть праздничный стол в этом году планируют 39 процентов опрошенных мужчин и женщин. Большинство из них (30 процентов) будут готовить мясные блюда: курицу, утку, свинину, гуся, индейку или кролика.

27 процентов респондентов повторят популярные на новогоднем столе салаты: оливье, винегрет, селедку под шубой, мимозу и крабовый салат, а 22 процента опрошенных украсят свой рождественский стол блинами, бутербродами с икрой, нарезками, пельменями, заливным, говорится в исследовании.

При этом пойти на праздничное богослужение хотят только 10 процентов опрошенных мужчин и девять процентов женщин.

Ранее простое антипохмельное блюдо, которое поможет сгладить негативное воздействие алкоголя и предотвратить неприятные последствия, назвали в программе Александра Мясникова.