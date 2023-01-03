Доктор Мясников назвал простое антипохмельное блюдо

Простое антипохмельное блюдо, которое поможет сгладить негативное воздействие алкоголя и предотвратить неприятные последствия, назвали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников и приглашенный гость шеф-повар Глеб Астафьев.

Врач рассказал, что в студенческие времена один из академиков научил его закусывать выпитый алкоголь горячей вареной картошкой. А избежать похмелья поможет добавленная к картофелю ложка растительного масла, продолжил Мясников.

«Горячая закуска однозначно будет эффективнее действовать на сам алкоголь внутри, поскольку в картошке содержится крахмал, который будет активно поглощать его», — прокомментировал слова телеведущего шеф-повар. Он также отметил, что сухость вареного картофеля как раз устраняют с помощью масла.

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