Вышедший к людям в Москве огромный бобер попал на видео

«Вот, что делает кормежка хлебом», «Какой жирненький», «Ну они агрессивные могут быть. А кость прокусят с легкостью», «Какие же они большие! В реке не заметно, а на дороге очень крупным выглядит», — прокомментировали юзеры.

Местные жители отметили, что часто видят бобров в парке Яуза и сейчас они как раз активизировались после зимы.

Ранее на «лютующих» бобров в ноябре 2022 года пожаловались жители юга Москвы. Горожанин рассказывал, что грызуны массово погрызли молодые деревья, повалив несколько полностью.