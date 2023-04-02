07:32, 02 апреля 2023
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Вышедший к людям в Москве огромный бобер попал на видео
Москвичи сняли на видео огромного бобра в районе Строгино.
В московском районе Строгино очевидцы сняли на видео огромного бобра, вышедшего к людям в парке. Ролик опубликовали в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
«Вот, что делает кормежка хлебом», «Какой жирненький», «Ну они агрессивные могут быть. А кость прокусят с легкостью», «Какие же они большие! В реке не заметно, а на дороге очень крупным выглядит», — прокомментировали юзеры.
Местные жители отметили, что часто видят бобров в парке Яуза и сейчас они как раз активизировались после зимы.
Ранее на «лютующих» бобров в ноябре 2022 года пожаловались жители юга Москвы. Горожанин рассказывал, что грызуны массово погрызли молодые деревья, повалив несколько полностью.