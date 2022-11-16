Москвичи пожаловались на «лютующих бобров»

На выложенных в сеть кадрах мужчина рассказал, что грызуны подточили стволы молодых деревьев. «Сожрали все осины. Деревьев вон полно поваленных», — сообщил очевидец.

В комментариях пользователи написали, что неоднократно наблюдали скопление бобров в парке. «Их там семья, а может и несколько. После 18:00 там целое бобровое шоссе открывается. На Москве-реке по воде тащат много мусора и деревьев», «Сколько себя помню, столько там они и живут», — рассказали местные. Кто-то предложил обратиться в районную управу, чтобы принять меры по защите зеленых насаждений.

Ранее в сети обсудили нашествие зайцев на Москву. Их заметили в одном из районов на западе столицы.