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02:33, 16 ноября 2022
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Москвичи пожаловались на «лютующих бобров»

Москвичи пожаловались на «лютующих бобров»
Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

На «лютующих» бобров пожаловались жители юга Москвы. Видео из парка «Братеевская пойма» опубликовали в группе «Братеево» сообщества М125 во «ВКонтакте».

На выложенных в сеть кадрах мужчина рассказал, что грызуны подточили стволы молодых деревьев. «Сожрали все осины. Деревьев вон полно поваленных», — сообщил очевидец.

В комментариях пользователи написали, что неоднократно наблюдали скопление бобров в парке. «Их там семья, а может и несколько. После 18:00 там целое бобровое шоссе открывается. На Москве-реке по воде тащат много мусора и деревьев», «Сколько себя помню, столько там они и живут», — рассказали местные. Кто-то предложил обратиться в районную управу, чтобы принять меры по защите зеленых насаждений.

Ранее в сети обсудили нашествие зайцев на Москву. Их заметили в одном из районов на западе столицы.

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