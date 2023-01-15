11:16, 15 января 2023
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Российский боец ММА найден мертвым в поезде Москва — Владикавказ
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
В поезде Москва — Владикавказ найден мертвым боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в спортивных кругах.
«Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что тело нашли в вагоне во время остановки в Ростове-на-Дону. По его словам, смерть спортсмена могла носить насильственный характер.
Позднее в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Северной Осетии добавили, что признаков насильственной смерти на теле Гаглоева не обнаружено.
Ранее боец ММА Александр Писарев умер в Москве в возрасте 33 лет. Смерть наступила в результате пищевого отравления.