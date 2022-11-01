В Москве в возрасте 33 лет умер боец ММА

В Москве в возрасте 33 лет умер российский боец смешанного стиля Александр Писарев. Об этом ТАСС во вторник, 1 ноября, рассказали в команде спортсмена.

«Александр Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным, смерть наступила в результате пищевого отравления», — сообщил собеседник агентства.

Известно, что боец выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний его поединок состоялся в феврале 2020 года, тогда он проиграл бойцу Максиму Усояну. Всего в ММА Писарев провел пять поединков, одержав три победы и потерпев два поражения.

Ранее сообщалось, что боец ММА Асхаб Магомедов получил травмы в смертельном ДТП в центре Москвы с участием блогера.