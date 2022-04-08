Режиссер Константин Богомолов решил выучить китайский язык

Известный российский режиссер театра и кино Константин Богомолов решил выучить китайский язык. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Нужен учитель по китайскому. Работать предстоит со мной и с моим ребенком, что в общем одно и то же», — написал деятель искусств. Подписчики начали активно откликаться на сообщение и советовать известных им педагогов.

О желании обучить своего ребенка иностранным языкам Богомолов упоминал и прежде. Буквально пару недель назад он был занят поиском преподавателя французского.

Ранее россиянка попросила помощи в поиске репетитора для ребенка и возмутила сеть.