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Режиссер Константин Богомолов решил выучить китайский язык

Режиссер Константин Богомолов решил выучить китайский язык
Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Известный российский режиссер театра и кино Константин Богомолов решил выучить китайский язык. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Нужен учитель по китайскому. Работать предстоит со мной и с моим ребенком, что в общем одно и то же», — написал деятель искусств. Подписчики начали активно откликаться на сообщение и советовать известных им педагогов.

О желании обучить своего ребенка иностранным языкам Богомолов упоминал и прежде. Буквально пару недель назад он был занят поиском преподавателя французского.

Ранее россиянка попросила помощи в поиске репетитора для ребенка и возмутила сеть.

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