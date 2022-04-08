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Режиссер Константин Богомолов решил выучить китайский язык
Фото: АГН Москва / Globallookpress.com
Известный российский режиссер театра и кино Константин Богомолов решил выучить китайский язык. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Нужен учитель по китайскому. Работать предстоит со мной и с моим ребенком, что в общем одно и то же», — написал деятель искусств. Подписчики начали активно откликаться на сообщение и советовать известных им педагогов.
О желании обучить своего ребенка иностранным языкам Богомолов упоминал и прежде. Буквально пару недель назад он был занят поиском преподавателя французского.
Ранее россиянка попросила помощи в поиске репетитора для ребенка и возмутила сеть.