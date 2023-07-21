Бой в стиле ММА в вагоне московского метро попал на видео

Два молодых мужчины подрались в стиле ММА в вагоне московского метро на глазах у пассажиров и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Уберите его! Ты мужик или кто?» — говорит сидящему рядом пассажиру один из дерущихся мужчин поваленный на сиденья.