Бой в стиле ММА в вагоне московского метро попал на видео
Мужчины подрались в стиле ММА в вагоне московского метро.
Два молодых мужчины подрались в стиле ММА в вагоне московского метро на глазах у пассажиров и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Уберите его! Ты мужик или кто?» — говорит сидящему рядом пассажиру один из дерущихся мужчин поваленный на сиденья.
На кадрах мужчины сначала боксируют в стойке, а потом борются прямо по середине вагона. После призыва к помощи один из пассажиров встает, чтобы остановить драку.
«Боксер vs борец», «Мои дети пострашнее дерутся», «Просто решили пообниматься», «Поражает безразличие зрителей. Мужчины, ау!», «Почему никто не связался с машинистом?!» — прокомментировали юзеры.
Ранее на видео попала драка двух женщин на проезжей части у подмосковного ТЦ.