Драка двух женщин у подмосковного ТЦ попала на видео

На кадрах конфликт между женщинами происходит прямо на проезжей части. Выйдя из своих автомобилей, они начинают потасовку. Спустя некоторое время их разнимает мужчина, после чего они садятся в свои машины и уезжают.

Ранее драка трансгендера и мужчины во «Вкусно — и точка» попала на видео.