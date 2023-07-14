10:02, 14 июля 2023
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Драка двух женщин у подмосковного ТЦ попала на видео
Две женщины подрались у торгового центра в Химках.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»
Две женщины подрались у торгового центра в подмосковных Химках. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».
На кадрах конфликт между женщинами происходит прямо на проезжей части. Выйдя из своих автомобилей, они начинают потасовку. Спустя некоторое время их разнимает мужчина, после чего они садятся в свои машины и уезжают.
Ранее драка трансгендера и мужчины во «Вкусно — и точка» попала на видео.