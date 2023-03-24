Бойцовский прием школьника с переломом ключицы однокласснику попал на видео
В Раменском школьник бросил одноклассника через плечо и сломал ему ключицу.
В одной из подмосковных школ Раменского ученик бросил одноклассника через плечо и сломал ему ключицу. Бойцовский прием школьника попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Подмосква».
На кадрах запечатлен конфликт между учениками восьмого класса. Один из мальчиков броском через плечо уложил оппонента на пол. Пострадавшего госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом ключицы и сотрясение мозга. Ребенку потребовалась операция.
Сообщается, что руководство школы отказывается брать на себя ответственность за случившееся и предлагает семье пострадавшего школьника решить вопрос с семьей нападавшего самостоятельно.
Ранее похожий случай произошел в московской школе. Ученик девятого класса получил черепно-мозговую травму в драке с одноклассником.