Бойцовский прием школьника с переломом ключицы однокласснику попал на видео

В одной из подмосковных школ Раменского ученик бросил одноклассника через плечо и сломал ему ключицу. Бойцовский прием школьника попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Подмосква».

На кадрах запечатлен конфликт между учениками восьмого класса. Один из мальчиков броском через плечо уложил оппонента на пол. Пострадавшего госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом ключицы и сотрясение мозга. Ребенку потребовалась операция.