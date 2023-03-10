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10:45, 10 марта 2023
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Московскому школьнику проломили череп в драке на перемене

В Москве школьник получил черепно-мозговую травму в драке.

Московскому школьнику проломили череп в драке на перемене
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В московской школе подросток в драке в одноклассником получил черепно-мозговую травму, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

«Оба несовершеннолетних по месту учебы и месту жительства характеризуются положительно, на учете в НД, ПНД и ОДН не состоят (наркологический диспансер, психо-неврологический диспансер и отдел по делам несовершеннолетних, — прим. "Мосленты")», — рассказал собеседник.

По имеющейся информации, инцидент произошел утром 9 марта в учебном заведении на востоке столицы. Между учениками десятого класса разгорелся конфликт, перешедший в драку. В результате один из участников происшествия ударил другого по голове. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Инцидент прокомментировал директор школы Виктор Дьячков: «Конфликт между двумя учениками 10Г класса возник после переписки в чате. На перемене после второго урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку. Школьников разняли учителя и другие ребята, сотрудники школы вызвали скорую помощь. Врач скорой помощи совместно с мамой пострадавшего приняли решение о необходимости госпитализации. В данный момент пострадавший ученик находится в больнице».

Уточняется, что администрация учебного заведения проводит служебное расследование. С учащимися проведены профилактические мероприятия.

Ранее жительница подмосковного Сергиева Посада вместе со старшим сыном сломали школьнику позвоночник в отместку за то, что ее младшего ребенка столкнули с горки.

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