09:50, 17 июля 2023
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Мужчины устроили боксерский бой на детской площадке и попали на видео
Два мужчины устроили боксерский бой на детской площадке в Москве .
Кадр: группа «Москва • Новости» во «ВКонтакте»
Два мужчины устроили боксерский бой в профессиональном обмундировании на импровизированном ринге на детской площадке в Москве. Ситуация попала на видео, опубликованное в группе «Москва • Новости» во «ВКонтакте».
«А кому они мешают? Не водку пивом запивают!», «Ну и что тут такого?!», «Парни спортом занимаются. В чем проблема? Или кому-то они мешают?», «Они же тоже чьи-то дети», — прокомментировали юзеры.
На кадрах мужчины ведут спарринг в боксерских перчатках и масках. Оба они с голыми торсами и в шортах. Детей на площадке не видно.
Ранее драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео.