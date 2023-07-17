Мужчины устроили боксерский бой на детской площадке и попали на видео

«А кому они мешают? Не водку пивом запивают!», «Ну и что тут такого?!», «Парни спортом занимаются. В чем проблема? Или кому-то они мешают?», «Они же тоже чьи-то дети», — прокомментировали юзеры.

На кадрах мужчины ведут спарринг в боксерских перчатках и масках. Оба они с голыми торсами и в шортах. Детей на площадке не видно.

Ранее драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео.