Драка мужчин на трамвайных путях в Москве попала на видео

Двое мужчин подрались возле трамвайной остановки в Москве. Потасовка рассмешила пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы».

«У станции метро "Авиамоторная" мужчина слишком много внимания уделял незнакомой ему девушке, да так, что та попросила помощи у прохожих парней. Те мужчине нагрубили, и он полез драться», — пояснил автор видео, на кадрах которого запечатлен конфликт. Оппоненты сначала пинали друг друга ногами, а потом один из них начал уклоняться от ударов другого, отходя назад.

«Какое-то "ласковое" сражение», «Бесконтактный бой», «Измотал соперника», «Что это за новые невиданные тактики?», «Драчуны от бога», «Два тюленя», «Элита KFС», — написали подписчики сообщества.

Ранее ночная драка на спортивной площадке в Москве попала на видео.