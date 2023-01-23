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16:14, 23 января 2023
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Мясников перечислил основные причины боли в пояснице

Мясников перечислил основные причины боли в пояснице
Фото: Romina Farías / Unsplash

Основные причины боли в пояснице перечислил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Чаще всего дискомфорт в спине, по его словам, связан с мышечным спазмом.

«Кстати, обезболивающие в этом случае не помогут. Нужны препараты, снимающие спазм, или специальные упражнения», — пояснил эксперт.

Иногда спина может заболеть у легковозбудимого пациента в стрессовой ситуации. «Это потому, что резко повышается давление. Иногда это отражается пульсирующей болью в поясницу», — отметил врач.

Дискомфортные ощущения в пояснице также связаны с грыжами, болезнями внутренних органов и остеопорозом. Мясников назвал тревожным сигналом боль в положении лежа: она может быть симптомом грыжи.

Ранее Мясников назвал необычный способ вылечить головную боль. Он сообщил, что недуг можно побороть с помощью антидепрессантов, которые в этом случае назначаются в небольших дозах.

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