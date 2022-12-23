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17:51, 23 декабря 2022
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В программе Мясникова раскрыли причину головной боли зимой

В программе Мясникова раскрыли причину головной боли зимой
Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Причину головной боли зимой раскрыл врач Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. По его словам, мигрень может возникнуть из-за обезвоживания в отопительный сезон.

«Когда включаются батареи, у нас в квартирах очень сухо. Часто влажность воздуха может не доходить даже до 20 процентов, при том что норма для жилого помещения — 40-50», — объяснил эксперт.

Для борьбы с головной болью Агапкин порекомендовал пить больше воды. «Не менее 35 миллилитров на килограмм тела употреблять ежедневно», — подчеркнул он.

Ранее методы борьбы с зимними обострениями кожных болезней перечислила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, людям с диагностированными дерматологическими болезнями необходимо быть особенно внимательными к состоянию кожи в холода.

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