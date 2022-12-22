Врач перечислила методы борьбы с зимними обострениями кожных болезней

Методы борьбы с обострением псориаза зимой перечислила «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, людям с диагностированными дерматологическими болезнями необходимо быть особенно внимательными к состоянию кожи в холода.

«Болезнь обычно протекает волнообразно, периоды ремиссии сменяются ухудшениями. Зимой с обострениями псориаза сталкиваются многие пациенты. Неофициально врачи даже делят болезнь на летний и зимний подтипы. У одних пациентов острые периоды приходятся на лето — из-за избытка ультрафиолета, у других — на холодное время года, когда солнца мало, а погодные условия неблагоприятны», — объяснила врач.

Зимой важно снизить влияние погодных факторов на кожу — носить перчатки, защищать лицо и шею от ветра, снега, дождя. Кроме того, важно не забывать о витамине D и увлажнении кожи, скорректировав питание, исключив из него возможные триггеры — фастфуд, газировку, сладкое, консервы, добавила Малиновская. Не следует забывать и про прописанную врачом терапию — обычно это специальные мази или кремы, добавила она.

При проявлении симптомов заболевания специалист рекомендует обратиться к врачу и сдать анализы. По их результатам врач сможет сделать выводы о том, как работает организм в целом и функционируют главные органы. Чаще всего в таких случаях пациенту прописывают поддерживающую или корректирующую терапию, которая улучшит не только здоровье в целом, но и состояние кожных покровов, заключила Малиновская.

Ранее методы сохранения красоты и молодости лица перечислил врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов.