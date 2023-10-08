Назван фактор риска развития болезни Альцгеймера

Фактор риска развития болезни Альцгеймера назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование шведских ученых. Выяснилось, что появлению деменции способствуют стресс и депрессия.

«Наблюдение за больными (с хроническом стрессом и депрессией) велось восемь лет, и оказалось, что у них вдвое чаще проявляется болезнь Альцгеймера. Это значит, что хронический стресс и депрессия увеличивают риск легких когнитивных нарушений и деменции», — пояснила доктор.

Павлова также напомнила о важности правильного питания для снижения риска развития болезни Альцгеймера. «Деменцию связывают с избыточным потреблением фруктозы и конечных продуктов гликирования (образуются при жарке, копчении, сушке)», — отметила она. Важным для психического здоровья также являются интеллектуальная и физическая нагрузка в течение всей жизни.

Ранее продукты для профилактики деменции назвала врач-терапевт Надежда Чернышова.