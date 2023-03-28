Названы самые распространенные болезни москвичей

Самые распространенные болезни москвичей были названы в исследовании страхового дома ВСК и сети медцентров «Поликлиника.ру», результаты которого есть в распоряжении «Мосленты».

«Самыми распространенными диагнозами у жительниц столицы являются вагинит, болезнь щитовидной железы и гипертоническая болезнь сердца. Мужчины же чаще всего сталкиваются с острой инфекцией верхних дыхательных путей, остеохондрозом позвоночника и гипертонической болезнью сердца», — говорится в сообщении.

При этом, по данным ВСК, доля женщин выше среди пациентов онкологов — 93 процента от общего пациентопотока данного специалиста, эндокринологов — 77 процентов, и диетологов — 68 процентов, а мужчин оказалось больше среди пациентов травматологов-ортопедов — 48 процентов, кардиологов — 47 процентов, и стоматологов — 46 процентов.

В более молодом возрасте (35-37,5 года) жители столичного региона обращаются к отоларингологам, аллергологам, стоматологам и дерматологам-венерологам, а среди москвичей постарше (45-47 лет) востребованы кардиологи, ревматологи и пульмонологи, отметили специалисты.

Ранее в Росстате назвали среднюю продолжительность жизни москвичей.