11:08, 26 марта 2023
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Названа средняя продолжительность жизни москвичей
Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась до 78,19 года.
Фото: Igor Shalyminov / Unsplash
Среднюю продолжительность жизни москвичей по итогам 2022 года назвали в Росстате, передает РБК.
Отмечается, что в минувшем году показатели рекордно увеличились. Например, в целом в России они составили 72,76 года, что по сравнению с 2021 годом больше на 2,66 года. При этом продолжительность жизни жителей Москвы выросла на 3,64 года и составила 78,19 года. Так, столица оказалась на третьем месте в рейтинге. Самые большие темпы роста темпы наблюдались в Саратовская области и Татарстане — на 3,79 и 3,65 года соответственно.
Ранее было раскрыто место Москвы в рейтинге лучших городов для жизни.