Названа средняя продолжительность жизни москвичей

Среднюю продолжительность жизни москвичей по итогам 2022 года назвали в Росстате, передает РБК.

Отмечается, что в минувшем году показатели рекордно увеличились. Например, в целом в России они составили 72,76 года, что по сравнению с 2021 годом больше на 2,66 года. При этом продолжительность жизни жителей Москвы выросла на 3,64 года и составила 78,19 года. Так, столица оказалась на третьем месте в рейтинге. Самые большие темпы роста темпы наблюдались в Саратовская области и Татарстане — на 3,79 и 3,65 года соответственно.

Ранее было раскрыто место Москвы в рейтинге лучших городов для жизни.