Дерматолог объяснил связь недосыпа с болезнями кожи

Связь недосыпа и угнетения иммунитета с болезнями кожи объяснил в эфире телеканала «Доктор» главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Николай Потекаев.

«Есть совершенно простое, казалось бы, часто встречаемое заболевание, которое называется себорейный дерматит (хроническое заболевание, проявляется воспалением и шелушением кожи, — прим. «Мосленты»). Он возникает там, где много сальных желез, в первую очередь это лицо. И существуют характерные для себорейного дерматита участки, это как раз носогубные складки, зона роста волос, волосистая часть головы. Перхоть — это сухая себорея», — сказал дерматолог.

По словам Потекаева, это заболевание возникает в результате недосыпа или неправильного сна. Потому что, если человек ложится спасть под утро, он не восстанавливается, и иммунитет у него снижается. Кроме того, появление себореи могут спровоцировать загруженный рабочий график, перенапряжение, эмоциональное напряжение и физическое переутомление, а также злоупотребление алкоголем, поскольку спиртное тоже сильно угнетает иммунитет.

Ранее дерматолог перечислила главных врагов кожи в зимний период. По ее словам, в холодное время года кожа часто становится сухой, воспаляется и приобретает неоднородный цвет.