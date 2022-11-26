Дерматолог перечислила главных врагов кожи в зимний период

Главных врагов кожи в зимний период назвала «Мосленте» главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева. По ее словам, в холодное время года кожа часто становится сухой, воспаляется и приобретает неоднородный цвет.

«Сухость и шершавость кожи зимой обусловлена нарушением водного баланса из-за перепада температур, также нахождением в помещении с центральным отоплением и поездками в транспорте. Именно поэтому в каждый из сезонов, в том числе, в холодное время года, необходимо корректировать уход за кожей», — сказала она.

Специалист посоветовала использовать мягкие отшелушивающие средства, например, гоммаж с шаровидными синтетическими частицами. Она уточнила, что частота применения таких средств зависит от типа кожи: при сухой коже — один раз в неделю, при комбинированной и жирной коже — два раза в неделю.

«Сохранить сияние кожи поможет витамин С. Он осветляет и укрепляет кожу, стимулирует выработку коллагена. Обеспечьте коже постоянное увлажнение зимой, к привычному увлажняющему крему стоит добавить сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту, азулен и экстракт азиатской центеллы», — добавила она.

При проблемной коже зимой следует уменьшить количество очищающих и матирующих масок на основе глины, уточнила Махнева. Лучше применять увлажняющие маски два-три раза в неделю, а для дополнительного питания можно использовать на ночь увлажняющие маски, не требующие смывания. В заключении эксперт рекомендовала не пренебрегать использованием SPF-крема даже зимой.

Ранее способы обезопасить себя в отопительный сезон назвала кандидат медицинских наук, косметолог-дерматолог Наталия Гайдаш. По ее словам, сухость воздуха в помещениях в этот период может негативно сказываться на состоянии кожи и «одарить» человека инфекциями.