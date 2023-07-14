Эндокринолог объяснила боли в мышцах после занятий спортом

Появление боли в мышцах после занятий спортом объяснила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что это связано не только с выработкой организмом молочной кислоты.

«Вот вы первый раз раскачали большую массу мышц, которые были в относительном покое. Мышцы требуют энергии — сначала глюкозы, потом гликогена, потом в мышечную топку идут жиры. И тут оживает интерлейкин-6 — это главный среди факторов воспаления, который присматривает за энергетическими богатствами. Когда их "грабят", он возмущается, поднимает остальную армию факторов воспаления», — написала Павлова.

Это, по словам доктора, и вызывает боль в мышцах. Однако, если продолжать заниматься в том же темпе и на ежедневной основе, со временем возникнет эффект тренированности и боль станет скорее приятной, чем отягощающей.

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