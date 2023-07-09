Раскрыто влияние спорта на женское либидо
Фитнес-тренер Сливак заявил о положительном влиянии спорта на женское либидо.
О положительном влиянии спорта на женское либидо заявил в беседе с «Мослентой» онлайн-фитнес-тренер Максим Сливак. По его словам, регулярные тренировки способствуют выбросу эндорфинов, гормонов счастья, влияющих на сексуальное желание.
Когда женщина видит свое подтянутое, стройное и красивое тело в зеркале, у нее повышается уверенность в себе и собственной привлекательности, а значит, повышается и сексуальность
фитнес-тренер
Максим Сливак
Кроме того, фитнес способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Когда внутренние органы и ткани организма лучше снабжаются кровью, это положительно влияет на половые функции, пояснил Сливак. Спорт также повышает выносливость и уровень энергии, что позитивно сказывается на интимных отношениях.
Если вы занимаетесь фитнесом, риск появления диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем, связанных с ожирением, значительно уменьшается. Когда в жизни есть место регулярной физической активности, укрепляются кости, связки, мышцы тела, улучшается общая координация, что снижает риск травм
фитнес-тренер
Максим Сливак
Ранее Сливак оценил эффективность разгрузочных дней. По его мнению, они могут привести к потере воды и мышечной массы, а не жира.