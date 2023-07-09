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13:00, 09 июля 2023
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Раскрыто влияние спорта на женское либидо

Фитнес-тренер Сливак заявил о положительном влиянии спорта на женское либидо.

Раскрыто влияние спорта на женское либидо
Фото: Geert Pieters / Unsplash

О положительном влиянии спорта на женское либидо заявил в беседе с «Мослентой» онлайн-фитнес-тренер Максим Сливак. По его словам, регулярные тренировки способствуют выбросу эндорфинов, гормонов счастья, влияющих на сексуальное желание.

Когда женщина видит свое подтянутое, стройное и красивое тело в зеркале, у нее повышается уверенность в себе и собственной привлекательности, а значит, повышается и сексуальность

фитнес-тренер

Максим Сливак

Кроме того, фитнес способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Когда внутренние органы и ткани организма лучше снабжаются кровью, это положительно влияет на половые функции, пояснил Сливак. Спорт также повышает выносливость и уровень энергии, что позитивно сказывается на интимных отношениях.

Если вы занимаетесь фитнесом, риск появления диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем, связанных с ожирением, значительно уменьшается. Когда в жизни есть место регулярной физической активности, укрепляются кости, связки, мышцы тела, улучшается общая координация, что снижает риск травм

фитнес-тренер

Максим Сливак

Ранее Сливак оценил эффективность разгрузочных дней. По его мнению, они могут привести к потере воды и мышечной массы, а не жира.