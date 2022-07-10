Специалист по подбору белья рассказал о проблемах женщин с большой грудью

О проблемах женщин с большой грудью «Мосленте» рассказал московский специалист по подбору нижнего белья Андрей Коцюкевич, который работает в этом бизнесе более семи лет.

Он отметил, что главными запросам женщин с пышными формами являются комфорт, удобство и красота. При этом основной проблемой жительниц столицы эксперт назвал не подбор белья, а покупку классической для офиса вещи — белой рубашки. «Многим каждый день надо появляться на рабочем месте в белой рубашке. Но где ее взять, если у вас большая грудь, но при этом узкая спина?» — задается вопросом он.

В этом случае Коцюкевич подчеркивает, что одежду, которая продается в масс-маркете, нужно обходить стороной и обращаться к индивидуальному пошиву.

Ранее известная российская актриса, эстрадная певица, теле- и радиоведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о проблемах с большой грудью и принятии себя.