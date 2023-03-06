Момент закладки бомбы под автомобиль главы «Царьграда» попал на видео

Позже Малофеев заявил, что он не пострадал при попытке покушения и с ним все в порядке. «Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — рассказал он.

Ранее, в августе прошлого года, дочь известного российского политолога погибла во взорванном автомобиле.