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10:51, 06 марта 2023
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Момент закладки бомбы под автомобиль главы «Царьграда» попал на видео

Константин Малофеев.
Константин Малофеев.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Главе российского информационного интернет-телеканала «Царьград» Константину Малофееву подложили бомбу в автомобиль. Момент закладки взрывчатого взрывчатки опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«ФСБ называет организатором покушения основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина (организация взяла на себя ответственность за нападение на Брянскую область)», — говорится в сообщении.

Позже Малофеев заявил, что он не пострадал при попытке покушения и с ним все в порядке. «Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — рассказал он.

Ранее, в августе прошлого года, дочь известного российского политолога погибла во взорванном автомобиле.

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