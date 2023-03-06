10:51, 06 марта 2023
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Момент закладки бомбы под автомобиль главы «Царьграда» попал на видео
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Главе российского информационного интернет-телеканала «Царьград» Константину Малофееву подложили бомбу в автомобиль. Момент закладки взрывчатого взрывчатки опубликовал Telegram-канал «Подъем».
«ФСБ называет организатором покушения основателя "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина (организация взяла на себя ответственность за нападение на Брянскую область)», — говорится в сообщении.
Позже Малофеев заявил, что он не пострадал при попытке покушения и с ним все в порядке. «Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто — ни угрозы, ни теракты — не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию», — рассказал он.
Ранее, в августе прошлого года, дочь известного российского политолога погибла во взорванном автомобиле.