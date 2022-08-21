Дочь известного российского политолога погибла во взорванном автомобиле

Дочь известного российского политолога, философа и общественного деятеля Александра Дугина, журналист и политолог Дарья Дугина погибла в результате подрыва ее автомобиля на дороге в Подмосковье, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«20 августа около 21 часа в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины», — говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенного общеопасным способом»). Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.

29-летняя Дарья Дугина — дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина, политический обозреватель и лектор основанного им Международного евразийского движения.

Ранее сообщалось о передаче в суд дела москвича, нанявшего киллеров для убийства бывшего зятя.