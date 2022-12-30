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11:15, 30 декабря 2022
1 мин.

Оксана Самойлова поделилась фото в кожаном бикини

Оксана Самойлова поделилась фото в кожаном бикини
Фото: @samoylovaoxana

Фотографией в кожаном бикини шоколадного цвета на фоне моря поделилась в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) жена рэпера Джигана, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова. К образу она добавила браслеты и ожерелье из цепей.

Сейчас супруги отдыхают с детьми в Дубае — звезды решили уехать на отдых в канун Нового года. Самойлова ежедневно устраивает фотосессии в разных купальниках и делится снимками со своими подписчиками.

Ранее Самойлова поделилась в соцсетях видеозаписью с мужем, исполнившим свою версию танца на манер главной героини сериала «Уэнсдэй». На ролике рэпер Джиган танцует в плавках.

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